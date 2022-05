Martedì i funerali di Sandro, il “re di bar e ristoranti”

Anche l'amministrazione comunale di unisce al cordoglio per la morte di Alessandro Avellini, fondatore di Omniabar

Anche l’amministrazione comunale si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Alessandro Avellini, per tutti Sandro, figura importante dell’imprenditoria locale.

Fondatore nel 1959 della Omniabar di Perugia, in via del Bulagaio, attività oggi portata avanti con successo dai due figli, Sandro ha saputo lasciare un segno indelebile nella storia della città. La sua azienda ha infatti contribuito alla nascita e crescita di importanti locali di Perugia, come caffetterie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e anche alberghi.