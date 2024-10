Marsciano, stanziati 70.000 euro per tre interventi nelle frazioni: i dettagli - Tuttoggi.info

“Come forze di maggioranza, che sostengono la Giunta Comunale del Sindaco Michele Moretti, riteniamo opportuno annunciare che con Delibera di Giunta numero 301 del 15/10/2024 sono stati stanziati un totale di 70.000 €, provenienti da risorse interne al bilancio comunale 2024, per tre piccoli, ma significativi interventi sulle nostre frazioni”. Lo scrivono in una nota il Partito Democratico Marsciano, Lista Moretti Sindaco, Progressisti per Marsciano – Movimento 5 stelle, Azione Marsciano e Altra Marsciano.

Il primo riguarda la messa in sicurezza e il consolidamento delle colonne d’ingresso del cimitero di Spina. “Lo stato del cimitero della frazione, per i fatti successivi al sisma del 2009, è una emergenza annosa e perfettamente chiara e prioritaria per questa maggioranza. Con questo stanziamento – ancora la nota – inizieremo ad affrontarlo, a partire dalla metà di novembre circa, con l’impegno politico di cercare in ogni modo di trovare soluzioni per un pieno recupero funzionale del complesso che possa così finalmente ritornare al decoro che la natura del luogo impone”.

“I successivi interventi avranno luogo nella frazione di San Biagio della Valle e anche questi si inseriscono perfettamente in quella tipologia di interventi legati alla cura delle nostre frazioni che così pervicacemente abbiamo sostenuto durante la campagna elettorale. Si tratta – dicono i consiglieri – della realizzazione di un tratto di marciapiede in via IV Novembre, intervento questo che, sanando una oggettiva mancanza, migliora la sicurezza di tutti i cittadini specialmente dei nostri ragazzi e ragazze che fino ad oggi erano costretti ad attendere il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico lungo la carreggiata della strada”.

Sempre per la frazione di San Biagio, è in programma “il rifacimento della pavimentazione della piazza sottostante il campanile. Anche questo intervento va nella direzione di ripristinare e dunque valorizzare i nostri paesi. Le tecniche che useremo per questo intervento – sostengono le forze di maggioranza – potranno fungere da benchmark per ulteriori interventi analoghi da compiersi sul territorio. Piccoli interventi che vedranno presto la luce e che vogliono segnare la cifra della nostra azione amministrativa: unità fra istituzioni e cittadinanza, prossimità con la popolazione, pragmaticità ed efficacia negli interventi. Uniti si è vinto, uniti adesso si governa”.