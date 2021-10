Marsciano, l’amministrazione incontra i cittadini di Badiola e Villanova

Appuntamento per ascoltare le istanze dei marscianesi

Ultimo appuntamento di ottobre per l’incontro con i cittadini. Lunedì 25 ottobre, alle 21, presso la sede dell’Associazione Ars Badiola, in via circonvallazione 1, a Badiola, l’amministrazione incontrerà i cittadini di Vilanova e Badiola.

Gli obiettivi dell’appuntamento

Si tratta prosieguo degli incontri programmati dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di recepire istanze e affrontare e condividere tematiche relative al governo del territorio. Cittadini e associazioni sono invitati a partecipare. La riunione si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid, per accedere alla sala è quindi necessario esibire la certificazione verde e avere la mascherina.

Il calendario degli incontri

Il calendario degli incontri è consultabile sul sito del Comune di Marsciano.