Contributi a famiglie numerose, pubblicato esito bando Comune di Marsciano - Tuttoggi

Sono 37 le domande arrivate al Comune di Marsciano, capofila della Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere, in risposta al bando, scaduto lo scorso 18 settembre, per accedere ai contributi per l’anno 2021 riservati a famiglie numerose con almeno quattro figli.

Si tratta di una misura volta a dare supporto a famiglie sulle quali ricade un carico significativo in termini di lavoro per la cura e l’educazione dei figli. Il contributo è pari a 150 euro una tantum per ogni figlio minore di 18 anni. L’accesso al sostegno richiede, oltre alla presenza di almeno quattro figli conviventi minori di 26 anni, di cui almeno uno minore di 18, e alla residenza attuale in uno dei comuni della Zona sociale n. 4, la residenza in Umbria da almeno 5 anni e un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore a 36mila euro.

Dall’istruttoria che, allo scadere del bando, è stata fatta sulle richieste pervenute sono risultate essere 34 le domande ammissibili al contributo e inserite in graduatoria, delle quali, tuttavia, saranno solo 24 quelle finanziate sulla base delle risorse economiche che la Regione Umbria ha messo a disposizione della Zona sociale. Tre sono le domande escluse, di cui due per mancanza dei requisiti necessari ed una per essere pervenuta fuori termine.

Tutti i soggetti che hanno fatto domanda saranno, in questi giorni, contattati tramite lettera per essere informati dell’esito della richiesta. Coloro che sono finanziati dovranno comunicare al Comune di Marsciano, nelle modalità indicate nella lettera stessa, i propri riferimenti bancari al fine di ricevere il contributo economico tramite bonifico.

Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: l.leandri@comune.marsciano.pg.it o contattare lo 0758747277.