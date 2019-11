Marsciano, al via alcuni interventi di manutenzione straordinaria nei cimiteri del territorio

Il Comune di Marsciano interviene con tre opere di manutenzione straordinaria su altrettanti cimiteri dislocati nel territorio comunale. Si tratta dei cimiteri di Morcella, di Migliano e di San Biagio della Valle.

“Sono piccole opere – spiega l’Assessore ai lavori pubblici, manutenzioni e cimiteri, Francesca Borzacchiello – che tuttavia vanno a risolvere dei disagi e delle incurie che si sono protratte per troppo tempo. L’amministrazione sta in questa fase cercando di ottimizzare le poche risorse economiche disponibili per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, intervenendo sulle principali urgenze, così come ci vengono, peraltro, segnalate dai cittadini e verificate sul territorio attraverso i tanti sopralluoghi che fin dall’inizio del mandato abbiamo iniziato a fare. L’impegno che stiamo mettendo per ripristinare il decoro di tanta parte del nostro patrimonio pubblico non è solo frutto di un’attenzione all’estetica delle cose ma, come nel caso dei cimiteri, si tratta di mettere i cittadini in condizione di fruire di quel patrimonio sottraendolo al degrado e mettendolo in sicurezza. Questo sarà uno dei segni distintivi del nostro operato e chiediamo ai cittadini collaborazione e un po’ di pazienza. Riusciremo a intervenire, un po’ alla volta, in tutto il territorio e in tutte le situazioni che lo richiedono, a partire proprio dalle più degradate”.

A Morcella l’intervento consiste nel rifacimento del manto di copertura della chiesina presente all’interno del cimitero, con la realizzazione di una adeguata impermeabilizzazione e la posa di nuove tegole. Si andrà così ad eliminare la causa delle infiltrazioni oggi presenti all’interno dell’edificio. Nei cimiteri di Migliano e di San Biagio della Valle i lavori manutentivi riguarderanno invece le mura perimetrali, nel primo caso con il ripristino di un tratto fatiscente e nel secondo con la sistemazione di una parte di muro adiacente alle cappelle funerarie.

Tutti questi interventi sono in programma a partire dalla settimana che inizia lunedì 11 novembre e, salvo ritardi a causa di condizioni meteo particolarmente avverse, dovrebbero concludersi entro la metà di dicembre.

Info: Comune di Marsciano, ufficio Lavori pubblici 0758747285

