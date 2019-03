Marketing per l’agroalimentare, a Marsciano un corso di formazione gratuito per le imprese

share

Accompagnare le imprese agricole ed agroalimentari del territorio all’innovazione digitale per aumentare la competitività delle aziende sui mercati. È questo l’obiettivo del corso di formazione “Sistemi innovativi di commercializzazione e marketing per il settore agroalimentare”, promosso dal Comune di Marsciano in collaborazione con l’agenzia formativa Cesar Umbria (Centro per lo sviluppo agricolo e rurale), che partirà martedì 19 marzo 2019 dalle ore 17 alle 19 nella sala “Venanzio Vallerani” in Piazzetta San Giovanni, una delle tre sedi del Digipass Media Valle del Teverepresenti a Marsciano.

Il corso, della durata di 40 ore, è completamente gratuito, finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) dell’Umbria 2014–2020, Misura 1 – Sottomisura 1.1. Formazione professionale ed acquisizione competenze, Tipologia di intervento 1.1.1 Attività a carattere collettivo.

Tutte le aziende agricole ed agroalimentari sono invitate a partecipare a questa prima “lezione aperta”, in modo da poter conoscere il progetto e valutare, in caso di posti ancora disponibili, l’adesione al percorso, o manifestare l’interesse per future iniziative che il Comune di Marsciano potrà promuovere.

Il marketing agroalimentare è l’applicazione dei principi base del marketing al settore agroalimentare. È estremamente importante che tutte le aziende che producono e distribuiscono prodotti alimentari facciano leva sulle strategie di marketing per restare aggiornati sui cambiamenti che interessano il loro mercato.

share

Stampa