Manutenzione straordinaria della rete idrica martedì notte a Gabelletta - Tuttoggi

Manutenzione straordinaria all'acquedotto a Terni: gli orari e le vie interessate dai possibili disagi per i cittadini

Sono in programma lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica nel Comune di Terni dalle 23 di martedì 6 dicembre alle 5 di mercoledì 7 dicembre. Lo rende noto il Sii.

Il cantiere interesserà Via Gabelletta, Via Sirio, Strada di Rotale, Strada Fontana di Polo, Strada del Mulino, Via del Centenario, Strada di Scentelle, Via Andromeda, Via Croce del Sud, Strada di Porete, Via Pleiadi, Via Orione, Via Pegaso, Via Vega, Strada di Cerreta, Via Cassiopea, Via Orsa Maggiore, Via Chioma di Berenice, Via Orsa Minore, Strada del Ponticello, Via Omega, Strada di Vallemicero, Via della Cometa, Strada di Vagoti, Strada di Collestacio e zone limitrofe.