Manutenzione, notte senz’acqua a Fontivegge

Umbra Acque deve eseguire lavori, stop al servizio in via Angeloni e piazza Vittorio Veneto nella notte tra giovedì e venerdì

Zona stazione Fontivegge senz’acqua nella notte tra giovedì e venerdì. Umbra Acque ha infatti comunicato che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione dalle ore 21:00 del 24 giugno alle ore 6:00 del 25 giugno verrà sospesa l’erogazione idrica in via Mario Angeloni e in piazza Vittorio Veneto.

La zona di Fontivegge era stata interessata nei giorni scorsi da una grave rottura, poi ripristinata dopo una giornata di lavori.

Umbra Acque ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445.