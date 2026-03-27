Maltrattamenti quotidiani in famiglia, denunciato un 37enne - Tuttoggi.info

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Maltrattamenti quotidiani in famiglia, denunciato un 37enne

Redazione

Maltrattamenti quotidiani in famiglia, denunciato un 37enne

Ven, 27/03/2026 - 14:33

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La Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuta per una lite in famiglia, a seguito della quale ha denunciato un 37enne per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato che nell’abitazione vi erano numerosi frammenti di terracotta in terra, segno evidente di una lite violenta.

Dopo aver riportato la calma tra le parti, i poliziotti hanno acquisito la querela della vittima, che ha riferito di numerosi episodi di violenza quotidiana subiti dal marito, sia di natura psichica che fisica, avvenuti anche in presenza della figlia minore della coppia.

Dalle verifiche effettuate, i poliziotti hanno constatato che, effettivamente, erano diversi gli interventi delle forze dell’ordine per lite avvenuta tra i coniugi. Gli agenti, quindi, hanno sottoposto l’uomo a perquisizione personale, attività che ha dato esito positivo; infatti, all’interno di una tasca, è stato trovato un taglierino, poi sottoposto a sequestro.

Accompagnato in Questura, al termine delle attività di rito, il 37enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La donna e la bambina, invece, sono state affidate al pronto intervento sociale.

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