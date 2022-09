Maltrattamenti in famiglia, arresti domiciliari per un 30enne

Il 30enne era gravato dal divieto di avvicinamento nei confronti della coniuge

Arresti domiciliari per un 30enne, accusato di maltrattamenti in famiglia. Tale provvedimento è stato disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Spoleto all’esito degli accertamenti investigativi esperiti dagli agenti della Polizia di Foligno sotto il coordinamento della Procura della Repubblica spoletina.

La misura del divieto di avvicinamento

L’uomo – del quale la Polizia si era già occupata sempre per maltrattamenti ai danni della moglie – era stato raggiunto alcuni mesi fa dalla misura cautelare non custodiale del divieto di avvicinamento. All’epoca, gli investigatori del Commissariato di Foligno avevano infatti messo in luce una prolungata serie di offese, minacce e ripetute aggressioni fisiche contro il coniuge, e, per porre fine a questa spirale di violenza, la competente Autorità Giudiziaria gli aveva quindi vietato di avvicinarsi al proprio nucleo familiare.