Violenze fisiche e psicologiche sull’ex compagna, divieto di avvicinarla

Il 31enne, ossessionato dalla gelosia, non potrà avvicinarla né mettersi in contatto con lei | Ripetute aggressioni, le ha anche rotto tre costole

Non potrà più avvicinarsi all’ex compagna, né ai luoghi di lavoro o comunque da lei frequentati. Né potrà contattare la donna telefonicamente o con altro mezzo. Questo il provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Perugia ed eseguito dagli agenti del Commissariato di Assisi nei confronti di un 31enne indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Il 31enne nutriva una gelosia ossessiva e morbosa anche durante la loro relazione, sfociata in vari atti di violenza. In una di queste aggressioni, l’uomo le aveva anche rotto tre costole. La donna lo aveva lasciato, ma, dietro l’insistenza dell’uomo, ha riferito di essere tornata con lui. Finché la situazione non è di nuovo degenerata.