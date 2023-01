Maltratta anziana ospite di una Rsa, denunciata 62enne operatrice socio-sanitaria - Tuttoggi

Il dottore si è poi recato al commissariato di Polizia tifernate per denunciare l’accaduto. Gli investigatori, acquisita la notizia di reato, hanno avviato immediatamente le indagini rilevando che, durante l’ordinaria assistenza della 73enne – affetta da problemi di salute – l’operatrice sociosanitaria aveva reagito violentemente ad alcuni comportamenti oppositivi della paziente, inveendo contro quest’ultima e percuotendola. Raccolte tutte le informazioni e la denuncia del medico, i poliziotti hanno a loro volta deferito la 62enne all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali aggravate.

Proprio stamattina (17 gennaio), durante il question time in Regione, i consiglieri Mancini e Puletti (Lega) hanno interrogato l’assessore Coletto sulla “installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture socio sanitarie e assistenziali per anziani e disabili”. L’assessore ha risposto che “all’Umbria sono state assegnate risorse per 1.216.000 euro. Dietro richiesta del Ministero e della stessa Regione le aziende Usl umbre hanno già comunicato interventi prioritari sul tema. L’Usl 2 ha trasmesso fabbisogni per 560mila euro, l’Usl 1 per 656mila euro. A dicembre la Regione ha inviato la documentazione al Ministero e siamo in attesa di riscontro. Successivamente sarà stipulato uno specifico accordo per definire le modalità di erogazione delle risorse ripartite”.