Comunità per disabili come un lager, tre arresti

Insulti, calci e schiaffi agli ospiti, tutto ripreso dalle telecamere piazzate dai carabinieri del Nas | Ci sono anche altri indagati

La comunità di alloggio per disabili situata nel comune di Perugia, secondo quanto accertato dai carabinieri del Nas attraverso intercettazioni e videocamere, era gestita come un lager. Con gli ospiti costretti a subire umiliazioni e violenza fisica e verbale, con insulti, percosse, lancio di oggetti, calci, schiaffi e pugni.

Per questo il gip ha disposto gli arresti domiciliari per tre operatori della struttura. Le violenze che i tre avrebbero compiuto sarebbero avvenute in presenza di altri ospiti e a volte di altri operatori, che però non avrebbero denunciato i fatti.