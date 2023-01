Maltempo, taglio alberi pericolanti a Montefranco | Possibile neve - Tuttoggi

Maltempo, controlli in tutte le strade provinciali di Terni. Possibili peggioramenti meteo, rimane allerta

Stanno proseguendo i lavori della Provincia per il taglio e la rimozione delle alberature pericolanti sul costone sovrastante un tratto della Sp 4 nel comune di Montefranco in zona Monzano. Lo rende noto il consigliere delegato alla viabilità Sergio Armillei che ricorda l’ordinanza di ieri pomeriggio con la quale era stata chiusa al traffico la zona dal km 11+600 al km 12+050 a causa del maltempo e dei conseguenti pericoli per la circolazione veicolare.

Maltempo, controlli sulla sicurezza della circolazione

Terminate le operazioni di bonifica la strada verrà riaperta alla circolazione. Nel frattempo proseguono i controlli e le verifiche del personale stradale sulla rete viaria provinciale. Al momento tutte le strade sono regolarmente percorribili. I bollettini meteo delle prossime ore parlano di possibili peggioramenti delle condizioni meteorologiche soprattutto nelle zone collinari dove si potrebbero verificare anche nevicate oltre i 500-600 metri.