Maltempo, si allaga sottopasso | Uomo intrappolato in auto

Dopo lo spavento in E45, per un albero caduto sulla carreggiata che ha bloccato la superstrada, il maltempo in Altotevere continua a far danni. A Umbertide, oltre a diverse piante divelte e corrente elettrica “alternata”, la forte pioggia ha anche allagato il sottopasso allo svincolo Umbertide sud-Gubbio, dove un automobilista è rimasto bloccato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello, che hanno soccorso e recuperato il malcapitato dalla vettura. L’uomo non ha riportato ferite ma solo tanta paura,

