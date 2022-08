Maltempo Orvieto, crolla muro. Rimane chiuso Pozzo di San Patrizio | Foto

La forte pioggia ha causato la caduta di alcuni rami nelle frazioni intorno alla Rupe e l’allagamento delle strade nel centro storico. In particolare lungo corso Cavour si sono verificati dei distacchi del selciato nella zona di piazza Sant’Angelo. Le situazioni più critiche in strada delle Conce, via Postierla, corso Cavour e via Costanzi, dove il personale preposto ed i vigili del fuoco hanno provveduto subito ad alcuni interventi di ripristino e messa in sicurezza.

Allagamenti si sono verificati in cantine e negozi, mentre per quanto riguarda la parte bassa del territorio comunale, un albero è caduto in piazza del Commercio ad Orvieto Scalo e si sono verificati smottamenti, presenza di detriti e caduta di rami lungo le strade che scendono dalla Rupe (strada delle Conce, Dritta del Marchigiano, strada dell’Arcone).

Nel centro di Orvieto è caduta anche una parte di muro nei pressi del monumento ai caduti di piazza Cahen. A causare il cedimento – fa sapere il Comune – la mole di acqua arrivata da via Postierla dove in alcuni tratti l’eccessivo carico sul sistema fognario ha provocato il rigonfiamento del manto stradale. Subito è stata effettuata la messa in sicurezza della zona.

Allagamenti anche al cimitero civico, mentre fango e terriccio hanno invaso la carreggiata in strada delle Conce.

Interessato dal maltempo, come detto, anche il Pozzo di San Patrizio, allagato dall’acqua e dove si è verificata anche l’interruzione dell’energia elettrica. Paura lunedì pomeriggio per alcuni turisti che erano all’interno e che si pensava fossero intrappolati. Sono poi riusciti ad uscire da soli, mentre sul posto erano arrivati comunque i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto in loro soccorso.

L’amministrazione comunale fa sapere che comunque il Pozzo resterà chiuso per la giornata di oggi per consentire le operazioni di pulizia dal fango e dai detriti trasportati dalla pioggia all’interno delle scale di accesso.

(Foto Comune di Orvieto)