Maltempo nel Ternano, chiusa strada Sambucetole - Castel dell'Aquila - Tuttoggi.info

𝙇𝙖 𝙋𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝙏𝙚𝙧𝙣𝙞 𝙝𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙥𝙤𝙨𝙩𝙤 nel tardo pomeriggio di giovedì 𝙡𝙖 𝙘𝙝𝙞𝙪𝙨𝙪𝙧𝙖 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙤𝙧𝙖𝙣𝙚𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙢𝙤𝙩𝙞𝙫𝙞 𝙥𝙧𝙚𝙘𝙖𝙪𝙯𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞 𝙙𝙞 𝙪𝙣 𝙩𝙧𝙖𝙩𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙎𝙥 𝟯𝟴 𝙎𝙖𝙢𝙗𝙪𝙘𝙚𝙩𝙤𝙡𝙚 – 𝘾𝙖𝙨𝙩𝙚𝙡 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝘼𝙦𝙪𝙞𝙡𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙖 𝙥𝙞𝙘𝙘𝙤𝙡𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙘𝙞𝙢𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙩𝙤𝙧𝙧𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙨𝙤𝙩𝙩𝙤𝙨𝙩𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙞𝙡 𝙥𝙤𝙣𝙩𝙞𝙘𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙙𝙞 𝙖𝙩𝙩𝙧𝙖𝙫𝙚𝙧𝙨𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙣𝙚𝙞 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨𝙞 𝙙𝙞 𝘾𝙤𝙡𝙡𝙞𝙘𝙚𝙡𝙡𝙤. Lo rende noto una nota di Palazzo Bazzani.
𝘿𝙚𝙡 𝙥𝙧𝙤𝙫𝙫𝙚𝙙𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙨𝙤𝙣𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙚 𝙢𝙚𝙨𝙨𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙣𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙖𝙡 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙚 𝙡𝙚 𝙖𝙪𝙩𝙤𝙧𝙞𝙩à 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙨𝙖𝙩𝙚. 𝘼𝙡𝙩𝙧𝙞 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙫𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙨𝙤𝙣𝙤 𝙞𝙣 𝙘𝙤𝙧𝙨𝙤 𝙨𝙤𝙥𝙧𝙖𝙩𝙩𝙪𝙩𝙩𝙤 𝙣𝙚𝙡𝙡’𝘼𝙢𝙚𝙧𝙞𝙣𝙤. 𝙎𝙪𝙡𝙡𝙖 𝙎𝙥 𝟴 𝘼𝙢𝙚𝙡𝙞𝙖-𝙊𝙧𝙩𝙚 𝙖 𝙘𝙖𝙪𝙨𝙖 𝙙𝙞 𝙪𝙣𝙖 𝙛𝙧𝙖𝙣𝙖 𝙙𝙞 𝙢𝙤𝙙𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙙𝙞𝙢𝙚𝙣𝙨𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙚 𝙨𝙪𝙡𝙡𝙖 𝙎𝙧 𝟮𝟬𝟱 𝘼𝙢𝙚𝙧𝙞𝙣𝙖, 𝙥𝙤𝙘𝙤 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙖 𝙙𝙞 𝘼𝙢𝙚𝙡𝙞𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙗𝙤𝙣𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖 𝙙𝙞 𝙪𝙣 𝙩𝙧𝙖𝙩𝙩𝙤 𝙙𝙤𝙫𝙚 𝙨𝙞 𝙚𝙧𝙖𝙣𝙤 𝙖𝙘𝙘𝙪𝙢𝙪𝙡𝙖𝙩𝙞 𝙙𝙚𝙩𝙧𝙞𝙩𝙞.
𝙏𝙪𝙩𝙩𝙖 𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙩𝙚 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙙𝙖𝙡𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙖 𝙖𝙙 𝙚𝙨𝙨𝙚𝙧𝙚 𝙩𝙚𝙣𝙪𝙩𝙖 𝙨𝙤𝙩𝙩𝙤 𝙨𝙩𝙧𝙚𝙩𝙩𝙤 𝙢𝙤𝙣𝙞𝙩𝙤𝙧𝙖𝙜𝙜𝙞𝙤 𝙖𝙡 𝙛𝙞𝙣𝙚 𝙙𝙞 𝙖𝙩𝙩𝙞𝙫𝙖𝙧𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙣𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙡’𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙫𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙞 𝙘𝙞𝙧𝙘𝙤𝙡𝙞 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙙𝙖𝙡𝙞 𝙤𝙫𝙚 𝙨𝙞 𝙫𝙚𝙧𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙨𝙨𝙚𝙧𝙤 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙚 𝙨𝙞𝙩𝙪𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙙𝙞 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙞𝙘𝙤𝙡𝙩à 𝙥𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙘𝙞𝙧𝙘𝙤𝙡𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙫𝙚𝙞𝙘𝙤𝙡𝙖𝙧𝙚.