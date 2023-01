Maltempo a Foligno: frana a Vescia e sottopassi chiusi | VIDEO

“Questa purtroppo è la situazione in cui ci siamo trovati a Vescia dopo la bomba d’acqua che ha colpito il folignate..Nel 2023 è inammissibile…sappiamo che le opere d’intervento sono molte…posso solo dire che sia noi del COMITATO MONTAGNA che L’ASSOCIAZIONE VALLE DEL MENOTRE , la PROLOCO DI VESCIA E SCANZANO e LEGA AMBIENTE abbiamo subito contattato le autorità competenti e la BONIFICA con cui abbiamo instaurato un dialogo positivo di cui si sono visti i primi frutti(ripulitura argine e fondale fiume TOPINO nei pressi del PONTE SCANZANO)e che a breve si continuerà l’opera estendendo altri lavori di manutenzione oltre al TOPINO anche al fiume MENOTRE…le immagini parlano chiaro non mi dilungo oltre sperando in un intervento tempestivo al fine di evitare situazioni drammatiche“, scrive Moreno Corradetti sui social.

Allagamenti nei sottopassaggi

Diversi anche i sottopassi chiusi. Problema di allagamenti alla scuola media Gentile, non causati però dal maltempo. Qui, a causa di un guasto, è scoppiato il fusibile del bagno, che ha causato l’allagamento. Lezioni per non interrotte grazie al fatto che le lezioni, per le classi coinvolte, si sono tenute in altri spazi.