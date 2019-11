Maltempo, esposto del Codacons contro la Regione “Concorso in disastro ambientale e omissioni”

Il Codacons ha depositato oggi un esposto presso la Procura della Repubblica di Perugia contro la Regione Umbria sul maltempo e gli interventi programmati. Nella denuncia viene chiamato in causa il “Piano nazionale 2019 per la mitigazione del rischio idrogeologico”.

Il Piano in questione, noto anche come Piano ProteggItalia, – ricorda il Codacons è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019, e approvato sia dal Cipe con la Delibera n. 35 del 24 luglio 2019, sia dalla Corte dei Conti lo scorso settembre. Il provvedimento individua un elenco di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili in tutta Italia sul fronte della messa in sicurezza del territorio, “aventi carattere di urgenza e indifferibilità”, e per quanto riguarda l’ Umbria mette da subito a disposizione della Regione 7,5 milioni di euro per finanziare 3 interventi urgenti volti a contrastare frane e alluvioni.

Nello specifico le opere individuate in Umbria come prioritarie e urgenti nell’ambito del Piano per la mitigazione del rischio idrogeologico sono le seguenti (nella colonna a destra l’importo dei finanziamenti per ogni intervento)

“Vogliamo sapere se la Regione ha speso tali soldi messi a disposizione dallo Stato e come sono stati utilizzati i fondi – afferma il presidente Codacons, Carlo Rienzi – Gli stanziamenti erogati sono infatti immediatamente utilizzabili dalle amministrazioni, e dovevano essere usati proprio per mettere in sicurezza le aree a rischio ed evitare la devastazione del territorio registrata negli ultimi giorni in Italia”.

Per tale motivo il Codacons appunto ha presentato oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Perugia, “chiedendo di aprire una indagine sull’amministrazione regionale per verificare l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal “Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico” e, in caso di mancata attuazione degli interventi programmati dal piano, procedere nei confronti dei vertici regionali per le possibili fattispecie di concorso in disastro ambientale e omissione di atti d’ufficio”.

