Maltempo, domenica allerta meteo anche in Umbria

Da domenica mattina e per le successive 18-25 ore "rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento"

Allerta meteo, anche in Umbria, per la giornata di domenica 25 settembre. Il Dipartimento di protezione civile ha esteso l’avviso di condizioni meteo avverse, dal mattino di domenica 25 settembre e per le successive 18-25 ore, con “il persistere di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni – si legge ancora nel bollettino – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.