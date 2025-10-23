 Maltempo con acquazzone e raffiche di vento: una sessantina gli interventi nel perugino - Tuttoggi.info
Maltempo con acquazzone e raffiche di vento: una sessantina gli interventi nel perugino

Flavia Pagliochini

Maltempo con acquazzone e raffiche di vento: una sessantina gli interventi nel perugino

Gio, 23/10/2025 - 19:26

Un violento acquazzone che ha colpito la provincia di Perugia ha richiesto un intenso impegno dei Vigili del Fuoco, con circa 20 interventi in corso e oltre 40 richieste di soccorso in attesa di essere evase. Le zone più colpite risultano quelle di Perugia, in particolare Ponte San Giovanni, dove due automobilisti sono stati tratti in salvo dopo che alberi erano caduti sulle loro auto; nessuno è rimasto ferito. Ad Assisi allagamenti a Santa Maria e anche un’ora di blackout nella parte alta del centro storico e nella zona nuova.

Dalla centrale operativa si fa sapere che “il comando ha potenziato il dispositivo di soccorso richiamando in servizio il personale disponibile. Gli interventi riguardano soprattutto allagamenti, rami e alberi caduti sulla viabilità”.

Maltempo con acquazzone e raffiche di vento: una sessantina gli interventi nel perugino

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

