Maltempo, cade pianta sopra auto a Cospea | Più di 30 gli interventi dei Vigili del Fuoco - Tuttoggi

E’ da questa mattina che gli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni stanno operando in diversi punti della città e del territorio a causa prima del forte vento e poi del nubifragio che si è abbattuto nelle prime ore del pomeriggio su tutta l’Umbria, e dunque a Terni in particolare.

Molti gli alberi e i rami abbattuti dal vento in tutto il territorio provinciale. Per fortuna non si segnalano particolari criticità, a parte i danni provocati.

Come il caso di un grosso albero caduto poco rima di mezzogiorno su un auto a Cospea, viale Villafranca e che fortunatamente non ha prodotto feriti.

Interventi per alberi caduti anche su Lungonera Savoia, nei pressi di Ponte Garibaldi.

A quest’ora del pomeriggio, sono in totale 30 gli interventi effettuati dagli uomini del Comando Provinciale e molte altre le richieste ancora da espletare. Alberi, rami e pali pericolanti, la tipologia di richieste più comune in questo momento.

