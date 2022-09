Maltempo, bomba d'acqua su Pietralunga | Smottamenti e strade chiuse, sindaco "Non spostatevi" - Tuttoggi

Allo stato attuale le strade chiuse sono la Sp 201 (chiusa), la Sp 204 dalla statale a Pietralunga (percorribile in una corsia solo per gli autoveicoli) e la Sp 205 (chiuso il tratto San Benedetto Mocaiana)

In corso verifiche anche sulla strada della Baucca.

Tra i vari disagi a Pietralunga si sono registrati anche allagamenti nelle abitazioni e negli scantinati, con zampilli e cascate d’acqua che invadono le strade. Esondati anche alcuni torrenti. Poco fa un’altra bomba d’acqua ha colpito anche la “vicina” Cantiano: anche qui diversi fiumi sono straripati e diverse zone già sommerse. La viabilità comunale è interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale direzione Gubbio.