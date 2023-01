Maltempo, a Deruta attivato il piano emergenza neve 2022-2023 - Tuttoggi

Personale dell’Ufficio Lavori pubblici e della Polizia locale al lavoro per soccorrere le persone in difficoltà a Castelleone

Non appena peggiorate le condizioni meteo, il Comune di Deruta ha attivato il Piano emergenza neve 2022-2023. Nelle prime ore del mattino, a seguito di una riunione del personale dell’Ufficio Lavori Pubblici e della Polizia locale, sono scattati i primi interventi. Si sta lavorando a stretto contatto con la Provincia di Perugia, per quanto attiene, in particolare, alla strada provinciale SP 419 per Deruta-Casalalta.

“Le criticità più rilevanti – spiegano il sindaco Michele Toniaccini e l’assessore Marinacci – si sono riscontrate nella frazione di Castelleone. Gli operai comunali e gli agenti del Corpo di Polizia locale si sono già attivati per il soccorso alle persone, rimaste bloccate con la macchina, lungo il tratto stradale che collega la frazione più a monte.