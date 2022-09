Maltempo, 42mila per i lavori a piazza dell'Olmo - Tuttoggi

I fondi stanziati

Nello specifico, come si legge nel verbale di intervento, risultano i seguenti importi, che verranno imputati per 20 mila euro al capitolo di bilancio relativo ai servizi di protezione civile e per i restanti 21.750,00 a quello relativo alla manutenzione stradale:

1. Lavori di demolizione della tensostruttura danneggiata: € 8.500,00;

2. Verifica strumentale sugli esemplari arborei di Olmo e interventi di messa in sicurezza € 21.050,00 (non soggetta ad IVA);

3. Verifica tecnica ingegneristica stabilità della tensostruttura rimasta in piedi, per valutare gli effetti conseguenti all’esposizione alle forti raffiche di vento: € 5.000. A questi importi va aggiunta l’Iva ed eventuali imprevisti.