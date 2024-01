Malori a scuola, nuovo sopralluogo di polizia e Asl

Si indaga sull'intossicazione alimentare che ha colpito 14 bambini che avevano mangiato alla primaria di Pianello

Indagini in corso sul malore accusato da 14 bambini della scuola primaria di Pianello, dell’Istituto comprensivo 13. I piccoli, lunedì, erano rimasti a scuola per il rientro pomeridiano. Dopo aver consumato il pasto del servizio mensa – che non è gestito dal Comune ma è fornito da un esercizio locale, secondo quanto era stato deciso dai genitori – molti di loro hanno accusato dolori alla pancia e mal di testa.

Sul posto sono giunti gli agenti di polizia, che hanno interessato dell’accaduto il Servizio di igiene alimentare della Usl Umbria 1. Uno dei bambini è stato anche portato al pronto soccorso per un controllo, mentre gli altri sono stati seguiti dai pediatri di famiglia, non avendo avuto conseguenze particolarmente rilevanti.

Polizia e Asl hanno sequestrato i resti dei pasti serviti lunedì, giorno dell’accaduto, mentre nella giornata di martedì hanno effettuato un nuovo sopralluogo nella scuola di Pianello.

