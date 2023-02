Malore nel parcheggio dell'ospedale, inutili i soccorsi - Tuttoggi

Non c'è stato purtroppo nulla da fare per un uomo di circa 70 anni che venerdì mattina è morto nell'area esterna del Santa Maria della Misericordia

Si è accasciato all’improvviso mentre era nel parcheggio dell’ospedale di Perugia, colto probabilmente da un malore fatale. Non c’è stato purtroppo nulla da fare per un uomo di circa 70 anni che venerdì mattina è morto nell’area esterna del Santa Maria della Misericordia.

Dei passanti hanno notato l’uomo, che si stava recando in ospedale, accasciarsi a terra nel parcheggio. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma per il settantenne non c’è stato nulla da fare. Sul posto la polizia ed il medico legale che ha constatato il decesso.