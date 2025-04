Magico pomeriggio di ciclismo al Parco dei Canapè per il Trofeo Groupama Assicurazioni - Tuttoggi.info

Foligno sempre più “città del ciclismo” dopo lo spettacolare e palpitante sabato di gare del Trofeo Groupama Assicurazioni. La manifestazione riservata alla categoria Giovanissimi (6-12 anni) si è infatti rivelata vincente sotto tutti i punti di vista e ha riallacciato con successo, grazie alla visione e alla maestria organizzativa dell’Unione Ciclistica Foligno e dell’Unione Ciclistica Foligno Start, il filo con la storia del pedale cittadino.

Ad aggiungere quel tocco di magia è stata senza dubbio la location del Parco dei Canapè, tornata a indossare la sua veste di velodromo dopo essere stata teatro, specie nella prima metà del ‘900, di numerose quanto prestigiose competizioni ciclistiche. Lungo i 550 m della pista ellittica attorno a cui è avvolta l’area verde 60 corridori in erba, provenienti da ogni angolo dell’Umbria e anche dal vicino Lazio, hanno quindi potuto ripercorrere le gesta, tra gli altri, di Costante Girardengo, vincitore nel Ferragosto del 1925 di una delle riunioni più celebri ospitate ai Canapè. Anche a un secolo di distanza il circuito ha mantenuto intatti tutto il suo fascino e la sua funzionalità, coi piccoli partecipanti che si sono esibiti in un vero clima di festa, sotto lo sguardo curioso delle tante persone che popolano abitualmente i sabati pomeriggio del parco. Un’atmosfera che ha dato ulteriore brio alle 6 batterie in programma, oltremodo ricche di contenuti tecnici e di azioni degne di nota. Ad alzare l’ambito trofeo della classifica a punti per società sono stati quindi i ragazzi della Gubbio Ciclismo Mocaiana, forti di 3 successi individuali, tra cui quello pirotecnico di Maicol Fiorucci (G5), autore di una notevole cavalcata solitaria dalla lunghissima distanza. La graduatoria a partecipanti ha invece sorriso alla Nestor Marsciano, in virtù dei 10 partenti schierati, ad eccezione dei G1, in tutte le batterie. Piccola grande soddisfazione anche per i padroni di casa dell’UC Foligno Start, a segno nella prova dei G4, la più numerosa di giornata, con Giulio Gareggia, bravissimo nell’occasione a orchestrare una perfetta tattica di squadra coi compagni Alessandro Bellanca ed Emmanuel Gentili.

Sotto il profilo organizzativo altro evento da incorniciare quindi per l’UC Foligno e l’UC Foligno Start, i cui presidenti Moreno Petrini e Mauro Angelucci hanno dimostrato a più riprese di credere in un ciclismo, come negli d’oro di Girardengo, popolare e capace di aprirsi alla gente e ai luoghi simbolo del territorio. Una scommessa vinta in tandem con l’Agenzia Assicurativa Amoni, coi titolari Aldo e Roberto Amoni che hanno curato e seguito da bordo pista, con tutta la passione che li contraddistingue, ogni fase della manifestazione. Fondamentale per la riuscita della corsa anche la sinergia con l’Amministrazione Comunale di Foligno, presente ai Canapè con l’assessore con delega allo sport Marco Cesaro, a testimonianza del forte legame della città con il ciclismo in tutte le sue declinazioni. In prima linea sia durante la gara che durante la cerimonia di premiazioni anche i vertici del CR Umbria della Federciclismo, con il presidente Roberto Cocchieri e i vice Lucio Saccarelli ed Ernelio Massarucci che hanno apprezzato la bontà e l’impatto di una location senza dubbio da riproporre anche in futuro. Un nuovo inizio quindi per il velodromo di Canapè e un nuovo entusiasmante capitolo di storia per la “città del ciclismo”.