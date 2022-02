Madre positiva al Covid ricoverata, il figlio non vuole: serve la polizia

Attimi di tensione, martedì sera, all'ospedale, dove l'anziana era stata portata dopo che aveva accusato il malore | Poi la positività al virus

Non voleva che la sua anziana madre, risultata positiva al Covid, venisse ricoverata. E’ dovuta intervenire la polizia, martedì sera, chiamata da una guardia giurata, all’ospedale di Perugia.

L’uomo, a seguito del ricovero dell’anziana madre a causa di un malore, è andato in escandescenza perché contrario alla sua permanenza in ospedale. I sanitari hanno cercato in ogni modo di rassicurarlo, chiarendo che la madre era risultata positiva al Covid-19 e pertanto il suo ricovero si era reso obbligatorio.

La reazione dell’uomo si è subito mostrata accalorata, tanto da rendere necessaria la presenza dell’addetto alla sicurezza il quale, non riuscendo a riportarlo alla calma, ha chiesto l’intervento degli agenti della polizia di Stato.

L’uomo calmato dai poliziotti

Gli operatori della Volante, dopo aver identificato l’uomo – classe 1971 – hanno chiesto delucidazioni sulla sua contrarietà al ricovero. L’uomo ha spiegato di essere contrariato dal fatto di non poterla vedere e riportare a casa. I poliziotti, a quel punto, lo hanno rassicurato sulla necessità del ricovero al fine di garantire all’anziana madre tutte le cure necessarie presso la struttura ospedaliera. L’uomo, confortato dalle parole degli agenti e dei sanitari, si è convinto a lasciare l’ospedale e a ritornare presso la propria abitazione.