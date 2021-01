Madonna Alta, tagliati gli ultimi due alberi

Operai in azione quando è dovuta tornare a casa l'attivista vegan che per due giorni ha fermato la scavatrice

Sono stati tagliati gli ultimi due alberi lungo via Martiri dei Lager, a Madonna Alta. La scavatrice è entrata in azione nel pomeriggio, quando l’attivista vegan antispecista, che per due mattine ha protestato in difesa degli alberi, alle 13 è dovuta andare a prendere da scuola uno dei due figli ed accompagnarlo a casa.

Nel pomeriggio è tornata a Madonna Alta, ma gli alberi erano già stati abbattuti.

Un’esito che Laleh Rashtian – già nota per numerose azioni di protesta in difesa di animali e ambiente – conosceva. Eppure, per due mattine ha abbracciato gli alberi e fermato gli operai. “Un’azione politica, dimostrativa” ha spiegato. Nella speranza che altre persone, nel quartiere, seguissero il suo esempio.

Il tronco e i rami dei grandi pini, tagliati, sono lungo il bordo della strada, transennati. Nelle aiuole ci sono le basi del tronco.

Alberi che, secondo il progetto che prevede il rifacimento della sede stradale (con pista ciclabile) e dei marciapiedi con l’abbattimento delle barriere architettoniche, saranno sostituiti da altri, le cui radici non dovrebbero creare problemi. Per Laleh Rashtian ogni albero è un essere unico vivente unico e quindi non sostituibile. Per lei, si poteva intervenire sui marciapiedi senza abbattere gli alberi.

Una protesta simbolica, che le è costata due denunce per interruzione di pubblico servizio. Un gesto che però è pronta a ripetere. Del resto, per azioni simili, di denunce ne ha ricevuto decine.

Il lavoro degli operai a Madonna Alta non è però terminato. Il cantiere in via Martiri dei Lager, come indicano i cartelli, proseguirà fino al 29 gennaio.