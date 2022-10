Macchinista ed elettricista, partiti a Terni i corsi di formazione di Umbria Film Commission - Tuttoggi

Macchinista di scena ed elettricista per lo spettacolo: al via i corsi di formazione organizzati presso il Centro Multimediale di Terni.

Lunedì 17 ottobre, presso il Centro Multimediale di Terni, sono partiti i corsi intensivi di formazione per macchinisti ed elettricisti organizzati da Umbria Film Commission.

Sono circa 20 i ragazzi, tra i 20 e i 30 anni, che stanno lavorando al fine di acquisire le conoscenze indispensabili per entrare nel mondo del cinema e, in particolare, per lavorare nelle produzioni audiovisive che saranno realizzate in Umbria.