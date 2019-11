Lutto nel mondo accademico e politico, è morto Allegrucci

share

Cordoglio nel mondo universitario e della politica umbra per la scomparsa di Massimo Allegrucci, attivista del Movimento 5 stelle. Sono i parlamentari del Movimento 5 stelle Emma Pavanelli, Tiziana Ciprini, Stefano Lucidi, Filippo Gallinella, insieme al consigliere regionale Thomas De Luca. a ricordarlo con profondo dispiacere. “Oggi – scrivono – abbiamo perso un incredibile amico. Un apprezzato ricercatore universitario, un attivista entrato in punta di piedi nel Movimento 5 Stelle che ha dato il suo contributo. Molti perugini lo hanno conosciuto mentre presidiava i tanti banchetti e durante gli eventi del Movimento. Un uomo sincero, conciliante, che ad ogni sfida non si è mai tirato indietro”.

“Alla famiglia di Massimo – proseguono gli esponenti del Movimento 5 stelle – vanno le nostre vivissime condoglianze per la perdita di un grande uomo”.

share

Stampa