Lutto cittadino per i funerali della piccola Priscilla

Cordoglio anche dall'assessore perugino Merli | La mamma della bambina è ancora ricoverata, ma fuori pericolo | Ipotesi cinghiale al vaglio

Lutto cittadino a Corciano, con bandiere a mezz’asta, nel giorno dei funerali di Priscilla, la bimba di 5 anni morta in un incidente d’auto tra Migiana e Monte Malbe. La mamma, che guidava la Punto contro la quale si è scontrata una Skoda condotta da un 19enne di Perugia, si trova ricoverata in ospedale, fuori pericolo, ma in terapia-sub intensiva.

La comunità locale è ancora scossa da questa tragedia. La famiglia, che gestisce un alimentari a Capocavallo, dove la mamma di Priscilla svolge la sua attività di parrucchiera, è molto nel territorio.

Il cordoglio dell’assessore perugino Merli

Profondo cordoglio anche da Perugia, città dove vivono i due giovanissimi che viaggiavano sull’altra auto, anche loro rimasti feriti, ma in modo lieve. L’assessore Luca Merli, a nome suo personale e dell’amministrazione comunale di Perugia, si stringe al dolore della famiglia Brugnami e di tutta la comunità di Capocavallo e Corciano per la tragica morte della piccola Priscilla.

“Sono personalmente vicino al papà della piccola, Gianluca, che conosco da più di trent’anni, al fratello Ettore – sono le parole dell’assessore Merli- e alla mamma, Giovanna, che versa in gravi condizioni all’Ospedale di Perugia, di cui seguo da vicino la situazione. Il dolore in casi come questo è inimmaginabile e merita tutto il rispetto e la vicinanza possibile”.

La dinamica dell’incidente

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti che indagano sulle cause del drammatico incidente, l’attraversamento della strada da parte di un cinghiale. Il presidente umbro della Cia, Matteo Bartolini, chiede interventi drastici per ridurre la presenza dei cinghiali.