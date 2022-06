Lunedì il voto sul Nodino, i contrari scendono in piazza

In Consiglio comunale l'ordine del giorno per accelerare sul progetto in fase di elaborazione e chiedere la bretella fino all'ospedale

Lunedì 27 giugno approda in Consiglio comunale a Perugia l’ordine del giorno sul Nodino, con il quale si vuole impegnare il sindaco ad accelerare l’iter e ad attivarsi con Anas per la realizzazione dell’altra bretella stradale, a due corsie, che da Madonna del Piano raggiunga la zona dell’ospedale.

Un ordine del giorno modificato sulla base delle intenzioni novità progettuali che Anas ha comunicato, ma che non sono ancora sulla carta. Gli studi per superare alcune delle criticità sollevate nei vari incontri devono infatti essere ancora completati. Si tratta dunque di un atto di indirizzo politico, che sancisce il cambio di prospettiva, sull’opera, da parte di alcune forze politiche, dato che oggi c’è una quasi unanime convergenza tra maggioranza e opposizione sull’opera.