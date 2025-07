L’Umbria del pedale toglie i veli alle sue selezioni per i Tricolori Giovanili di Gorizia - Tuttoggi.info

La giovane Umbria del ciclismo è pronta a fare rotta su Gorizia per l’edizione 2025 dei Campionati Italiani su strada. Saranno in totale 17 i ragazzi e le ragazze che andranno a vestire la casacca della rappresentativa regionale nella rassegna tricolore riservata alle categorie Allievi ed Esordienti, in programma sabato 5 e domenica 6 luglio. Un gruppo nutrito dal punto di vista numerico ma anche tutt’altro che sguarnito sul fronte della qualità, con delle ottime carte, quantomeno da top 10, da giocarsi nella quasi totalità delle 6 prove in programma.

Il contingente umbro, guidato per l’occasione dal Tecnico Regionale Sandro Latini, sarà lo specchio di un movimento capace di produrre, al cospetto di cifre giocoforza non esorbitanti sul fronte dei praticanti, delle individualità di assoluta eccellenza, grazie in primis al prezioso lavoro delle società operanti sul territorio. Proprio parlando di quest’ultime alla voce “team più rappresentato” spicca il Gubbio Ciclismo Mocaiana, forte di ben 7 elementi distribuiti in ognuna delle tre selezioni maschili. A livello di provenienza degli atleti a prendersi lo scettro è invece un altro polo di riferimento in ambito regionale come quello di Foligno, che conterà tra i convocati 4 dei suoi giovani cittadini.

Ai nastri di partenza delle prove tricolori avremo inoltre quest’anno al via tutti e 5 i campioni regionali emersi, nello scorso mese di giugno, dalle gare di Mocaiana e Cerbara. Tra questi fari puntati in particolare su Alessandra Luna (Donne Esordienti I anno), capace di mettere fin qui a referto 4 vittorie e 8 podi e protagonista a più riprese nelle varie tappe del Trofeo Rosa, massimo circuito nazionale per il settore femminile. Hanno alzato almeno una volta le braccia al cielo in stagione anche Jacopo Conti (Esordienti II anno) e Filippo Battistelli (Esordienti I anno), Mattia Meniconi (Esordienti I anno) e Giorgio Bramini Goretti (Allievi), tutti corridori potenzialmente in grado di inseguire un risultato di rilievo anche a Gorizia. Da seguire infine, per quel che concerne gli Allievi, il campione regionale di categoria Leandro Musta, salito oltremodo di colpi proprio nelle ultime settimane e che potrebbe essere la proverbiale carta a sorpresa da pescare nel mazzo. Per supportare al meglio i propri corridori il CR Umbria ha inoltre predisposto per la trasferta friulana uno staff tecnico di prim’ordine, con Sandro Latini che sarà coadiuvato da direttori sportivi di indubbia esperienza, in alcuni casi abituati a lavorare coi ragazzi anche a livello di club, come Fabio Governatori, Matteo Grillo, Marco Minni e Sandro Settimi.

Ad attendere la rappresentativa umbra una sfida come di consueto di altissimo profilo tecnico, sia per il confronto diretto coi migliori pari età del paese che per il livello di difficoltà dei percorsi predisposti dagli organizzatori della Libertas Ceresetto. Le categorie Esordienti, sia al maschile che femminile, si misureranno sul medesimo tracciato, che misurerà 35 km per i primo anno e 48 per i secondo anno. Punto focale della contesa l’ascesa di Bucuie (1,5 km al 5,6%), da ripetere rispettivamente 2 e 3 volte, il cui ultimo scollinamento avverrà ad appena 6 km dal traguardo di via delle Grappate a Gorizia. Canovaccio pressoché analogo per le Donne Allieve, che dovranno tuttavia coprire un totale di 73 km con 5 passaggi al GPM. Lieve ma significativa variante invece per la gara regina degli Allievi, che dopo 4 tornate del percorso classico andranno ad affrontare nel finale la salita di San Floriano del Collio (3,4 km al 5% con punte al 10%). Ci sono insomma tutti gli ingredienti per far sì che si sviluppino delle prove molto selettive e, al contempo, aperte a più soluzioni tattiche, con la giovane Umbria che non lascerà nulla di intentato per rincorrere le medaglie o il sogno della maglia tricolore.

I selezionati per categoria:

Allievi: Giorgio Bramini Goretti (Perugia – Gubbio Ciclismo Mocaiana), Giulia Grillo (Terni – UC Città di Castello), Leonardo Micanti (Spoleto – Foligno Cycling Team) , Samuele Moretti (Foligno – Foligno Cycling Team) Leandro Musta (Assisi – Gubbio Ciclismo Mocaiana), Marco Salberini (Narni – Triono Racing Team).

Esordienti 2° anno: Aurora Bolletta (Foligno – Foligno Cycling Team), Giorgia Braganti (Città di Castello – UC Città di Castello), Samuele Cesarini (Gubbio – Gubbio Ciclismo Mocaiana), Jacopo Conti (Collazzone – UC Nestor Marsicano), Lorenzo Moretti (Foligno – Foligno Cycling Team), Nicolò Passeri (Gubbio – Gubbio Ciclismo Mocaiana).

Esordienti 1° anno: Filippo Battistelli (Bastia Umbra – Gubbio Ciclismo Mocaiana), Flavio Gallo (Foligno – Gubbio Ciclismo Mocaiana), Alessandra Luna (Deruta – Foligno Cycling Team), Mattia Meniconi (Castiglione del Lago – Polisportiva Albergo), Luca Niccacci (Perugia – Gubbio Ciclismo Mocaiana).