L’ultimo video felice, poi l’incidente: la vacanza da sogno di Carlotta a Mykonos finita in tragedia

Un video ritrae la 18enne perugina Carlotta Martellini sorridente, insieme alle sue amiche, sull’auto appena noleggiata per quell’ultimo giro sulle strade di Mykonos. Un video, ripreso dal Corriere dell’Umbria, postato su Instagram proprio dalla 18enne perugina, morta tragicamente nell’incidente avvenuto da lì a qualche ora

blob:https://corrieredellumbria.corr.it/43679c26-4080-48f9-89b0-f205d6053f9c

La dinamica dell’incidente

Un incidente ancora da chiarire, con le due piccole jeep prese a noleggio per tutta la settimana dalle otto ragazze italiane precipitate sulla scogliera che costeggia la stradina. Non è ancora chiaro se siano venute a contatto tra loro o se nell’incidente fosse coinvolta un’altra auto.

L’ipotesi più probabile è che la prima auto sia uscita di strada e l’altra, nel buio di una strada senza illuminazione, l’abbia seguita.

Elementi che la polizia greca sta cercando di chiarire, ascoltando le due ragazze che erano alla guida.

Per Carlotta, che si trovava seduta sul sedile di dietro, non c’è stato nulla da fare. Nell’urto è stata sbalzata fuori dall’auto scoperta. Trauma cranico per un’altra ragazza, anche lei perugina.

Stavano tornando da un locale

Le otto ragazze stavano tornando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale, il Tropicana. Per Carlotta quello doveva essere l’ultimo giorno di vacanza a Mykonos.

Il video dopo l’incidente

La stradina che costeggia la costa, come si vede in un video girato dopo l’incidente e pubblicato dal Messaggero, non ha barriere di protezione. Subito dopo la strada c’è la piccola scogliera che scende verso il mare.

I genitori in Grecia

Allertati dalle autorità italiane, i genitori delle otto ragazze sono arrivati a Mykonos. Le quattro che si trovavano nelle due auto, ma che non sono rimaste ferite, sono potute tornare subito in Italia. Non ancora le due ragazze che erano alla guida, né la giovane ferita.

A Perugia dolore e incredulità

Dolore e incredulità a Perugia alla notizia della tragica scomparsa di Carlotta. Al Liceo linguistico Giordano Bruno, la scuola frequentata da Carlotta. E tra i compagni della altre ragazze, al Liceo classico Mariotti.

Tanti i commenti addolorati degli amici, sui social. E la rabbia per una morte assurda, in quella che fino al tragico epilogo era stata la vacanza da sogno che Carlotta attendeva da tempo.

Il cordoglio del sindaco e dell’amministrazione comunale

Il sindaco Andrea Romizi, a nome dell’intera Amministrazione comunale e della città tutta, esprime vivo e sentito cordoglio per la tragica scomparsa della giovane perugina Carlotta Martellini: “Alla famiglia della ragazza, che aveva da poco compiuto di 18 anni, il sindaco ha voluto rivolgere un pensiero di sostegno e vicinanza, stringendosi attorno ai genitori nel dolore per questa assurda tragedia che ha colpito l’intera comunità perugina”.

La vicinanza alle famiglie

Romizi ha espresso un sentimento di forte vicinanza anche alle altre ragazze perugine, rimaste ferite e coinvolte nell’incidente di Mykonos, ed alle loro famiglie manifestando la disponibilità dell’Amministrazione comunale per ogni eventuale esigenza.

Il pensiero di Squarta per la famiglia

Così il presidente dell’Assemblea legislativa umbra, il perugino Marco Squarta: “Perugia piange la morte della giovanissima Carlotta Martellini, la diciottenne tragicamente scomparsa durante una vacanza a Mykonos, in Grecia. Una notizia che ha colpito profondamente tutta la comunità regionale”.

“Diventa impossibile trovare parole che possano essere di conforto o

sollievo – scrive il presidente -, ma stamattina il mio pensiero più

sincero lo rivolgo alla famiglia, agli affetti più cari di Carlotta,

strappata alla vita negli anni più belli. Che trovino forza e speranza in un

momento così drammatico”.