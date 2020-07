Tragedia in Grecia, diciottenne perugina perde la vita in vacanza a Myknos - Tuttoggi

Una giovane diciottenne perugina ha perso la vita nell’isola greca di Mykonos, dove stava trascorrendo dei giorni di villeggiatura. La giovane – secondo quanto riporta

Secondo i media locali il sinistro è avvenuto nelle prime ore del mattino di giovedì, sulla strada provinciale Agios Stefanos-Fanari, due auto private che procedevano nella stessa direzione e con un totale di otto passeggeri a bordo, sono precipitate da una scogliera per cause ancora in corso di accertamento. La diciottenne perugina è purtroppo morta nell’impatto, mentre le altre ragazze sono rimaste ferite. La sfortunata diciottenne è stata trasportata all’ospedale di Mykonos, ma i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Il resto dei turisti non deve affrontare gravi problemi di salute.

Il dipartimento di polizia di Mykonos sta conducendo un’indagine; la notizia della morte è stata comunicata ai familiari poche ore fa: a informare i parenti della diciottenne perugina la Prefettura di Perugia, dopo la comunicazione del ministero degli Esteri.