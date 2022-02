L’ultimo saluto all’ambasciatrice Tardioli: “Una donna che ha lavorato per la pace”

Ai funerali il toccante messaggio dei figli e le testimonianze dei colleghi alla Farnesina

“Una donna che ha lavorato per la pace, per riconciliare e servire i popoli”. Così don Giovanni Zampa ha ricordato l’ambasciatrice Francesca Tardioli, morta sabato scorso precipitando per un incidente dal balcone della sua abitazione in via Fazi. Parole ancora più significative con i venti di guerra che soffiano dall’Ucraina.

Presente il maggiore Agresti e per il Comune di Foligno, che ha esposto il proprio gonfalone, l’assessore Decio Barili.

“Molti di noi – ha detto il sacerdote – hanno conosciuto francesca come madre, una donna che ha dato vita alla famiglia. Altri come amica è che si è spesa pet gli altri. Altri come collega. In Australia Francesca era conosciuta per la passione e l’impegno per i diritti dell’uomo. Ma c’è qualcosa di più che ci può dire Francesca: non rimanere nell’ignoranza. Oggi Francesca sarà con Gesù in Paradiso”.



“Capiamo – ha proseguito don Giovanni – perché si è spesa pet gli altri, perché esiste la giustizia, la pace, l’amore. Difendere gli indifesi, essere ambasciatori di chi non ha patria e di chi vuole sentirci a casa anche lontano da casa. Affidiamo Francesca alla Misericordia di Dio, senza giudicare e condannare, lasciando tutto nella fede del Paradiso.

L’ultima ambasciata di Francesca è prega pet noi”.

Anche il vescovo si è unito alle parole di don Giovanni.

“Cara mamma…”

Ma Francesca Tardioli, oltre ad essere apprezzata per la sua attività diplomatica, era anche una mamma. “Cara mamma, ci hai lasciato troppo presto, te ne sei andata lasciandoci sgomenti e incredibili con un dolore che porteremo sempre con noi. Sarai sempre grande mamma e grande donna” le parole dei figli.

“Noi, i tuoi figli, vogliamo dirti che se anche non ci sarai più, sarai con noi in tutte le scelte e in tutte le imprese. Ci scuserai se ci sentiremo soli – ancora il messaggio dei figli – ma tu da lassù ci rimprovererai e sarai lì a tenerci la mano. Ci dirai di andare avanti con i valori che ci avete dato. Ci manchi già tantissimo. Ci mancheranno le tue mani sui nostri visi. I tuoi abbracci e il tuo profumo, i tuoi occhi, il ricordo della tua voce. Ci asciugherai il dolore delle nostre lacrime. Tienici ancora pet mano. Grazie per averci amato e riposa in pace”.

L’impegno alla Nato

“Giustizia, coraggio e professionalità” le parole con cui i colleghi riassumono l’attività di Francesca Tardioli. Ricordandone l’impegno per la parità di genere e per la giustizia per le donne. E il coraggio dimostrato in situazioni difficili, a Tirana, Tripoli, in Germania.

“La Farnesina ha perso una grande funzionaria”

“Funzionaria fuori dal comune” la ricordano per l’attività alla Nato. Dove si è meritata il rispetto dello staff svolgendo operazioni decisive. Era diventata il punto di riferimento del quartier generale. “La Farnesina – le ultime parole dei colleghi – ha perso uno dei suoi principali funzionari. Siamo orgogliose di lei”.