Ludoteca Gubbio, iscrizioni aperte | Accesso gratuito per le fasce più deboli

share

0 shares Share

Tweet

Pin

La giunta di Gubbio, oltre a confermare le quote di compartecipazione alla spesa per il servizio della Ludoteca comunale, ormai ferme da anni, ha stabilito la gratuità del servizio a favore di bambini appartenenti a nuclei con Isee fino a 6.000 euro.

“E’ una decisione assunta dall’amministrazione – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Gabriele Damiani – per dimostrare attenzione alle esigenze dei cittadini più deboli, anche attraverso queste opportunità offerte a bambini e ragazzi, appartenenti a nuclei familiari con una situazione di temporaneo disagio socio-economico. Sono per noi obiettivi fondamentali la tutela dei diritti dell’infanzia, il sostegno della responsabilità e del ruolo genitoriale, l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare”.

La Ludoteca comunale “La quarta dimensione del Gioco” è un servizio che dà queste risposte da anni, come centro ricreativo, aggregativo ed educativo di qualità, attraverso l’esperienza del gioco, per favorire l’espressività, la creatività ed il processo di crescita del bambino. Nel contempo, rappresenta una risposta efficace all’interno della rete dei servizi educativi e sociali, ai bisogni dei minori e di conseguenza delle loro figure parentali. La Ludoteca integra infatti la rete dei servizi presenti sul territorio, in particolare il mondo della scuola ed altri servizi educativi, sociali e sanitari del Comune e della ASL n. 1, in una logica di corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori e realizza programmi culturali e di animazione, promuovendo anche la conoscenza del territorio, le collaborazioni con il volontariato, l’associazionismo locale e con esperti del settore, per le metodologie di lavoro e le modalità di monitoraggio e verifica.

La Ludoteca ha già aperto le iscrizioni da lunedì 3 settembre, per le attività autunnali dedicate al gioco e ai laboratori per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. E’ possibile iscriversi per il primo turno di attività dal 17 settembre (giorno di apertura) al 21 dicembre, per uno, due o tre giorni la settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), dalle 15.30 alle 18.30, con costi pari a 30, 40 o 60 euro per l’intero trimestre, per un massimo di 25 partecipanti e una riduzione del 20% in caso di fratelli.

Le attività laboratoriali vedono la collaborazione di associazioni ed esperti, che mettono a disposizione dei bambini abilità e competenze permettendo loro di sperimentare direttamente le attività proposte. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Informagiovani di Via Cavour, 12 nel sottopassaggio dell’ex Seminario (2°piano), tel. 075 9237530/502 oppure scaricare dal sito http://informagiovani.comunedigubbio.it il volantino e il modulo d’iscrizione.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa