"Luciano Paolucci Bedini vescovo di Gubbio e Castello" | L'annuncio di Cancian - Tuttoggi

La diocesi di Città di Castello (con i suoi 7 Comuni), però, verrà unità “in persona episcopi” a quella di Gubbio ma non accorpata: entrambe manterranno infatti, anche in futuro, la loro autonomia. Nelle prossime settimane avverrà il passaggio di consegne. Il primo incontro di Paolucci Bedini con il clero tifernate avrà luogo a Canoscio nel ritiro di mercoledì prossimo 11 maggio.

“Insieme a tutti voi, clero, religiosi e laici, – ha dichiarato stamattina Cancian – accolgo con spirito di fede e obbedienza questa disposizione del Papa. Non è questo un semplice atto amministrativo, è un atto del Magistero Pontificio per il bene della nostra comunità. Esprimiamo tutta la nostra benevola e cordiale accoglienza al vescovo Luciano che con generosità ha detto il suo Sì al Signore, assumendosi la responsabilità di guidare la Chiesa tifernate, oltre a quella di Gubbio, di cui è pastore dal 19 settembre 2017. Ho fiducia che con le notevoli capacità umane e pastorali del vescovo Luciano e la piena collaborazione di tutto il popolo tifernate, si possano superare le difficoltà inerenti al diverso contesto sociale, culturale e pastorale delle due diocesi, chiamate a camminare insieme come sorelle “in persona episcopi”.