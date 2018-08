Luca Argentero tra Spoleto e Sant’Anatolia, iniziate le riprese di Copperman | Foto

Sono iniziate nella settimana più calda dell’anno le riprese di “Copperman”, il film con protagonista Luca Argentero che vede come location Spoleto e dintorni. Dopo tre stagioni di Don Matteo (la 9, la 10 e la 11) ed in attesa del ritorno di Terence Hill, Nino Frassica e compagnia per la serie numero 12, la città del Festival dei Due Mondi è stata infatti scelta per una produzione cinematografica per la regia di Eros Puglielli con il noto ed apprezzato attore lanciato dal Grande Fratello.

Le riprese di “Copperman”, pellicola dedicata al delicato tema dell’autismo, sono iniziate lunedì, partendo dalla Valnerina. Nel parco dell’incantevole abbazia dei santi Felice e Mauro, a Castel San Felice (che domani sera ospiterà il concerto di Paola Turci), è stato infatti allestito il primo set, che ha visto registrazioni in notturna.

Oggi, invece, troupe e cast si sono trasferiti a Spoleto. Fino a domani, infatti, si gira alla scuola elementare Le Corone, a San Nicolò. Per l’occasione sono stati coinvolti 28 bambini, selezionati grazie all’affollato cast che si era svolto qualche settimana fa, ricreando un’intera classe, con grembiuli e cartelle che fanno pensare ad un’ambientazione di diversi anni fa.

Le riprese questa mattina hanno interessato sia l’interno che l’esterno del plesso primario. Dove però la produzione ha trovato una brutta sorpresa. Erba alta e secca e degrado, con cartacce abbandonate fuori dalla scuola. Una figuraccia per la città, perché se è vero che il gran caldo non consente di certo di avere aiuole verdi, si sarebbe potuto comunque pensare alla sistemazione e pulizia degli spazi esterni. Un po’ di decoro, insomma, non avrebbe guastato. Domani si tornerà a girare appunto a San Nicolò, mentre sabato sarà la volta del centro storico di Spoleto.

Per Luca Argentero, che è arrivato in città già dal fine settimana, si prospetta un periodo impegnativo. Dopo questo mese di riprese in Umbria, infatti, si trasferirà nella vicina Toscana: a settembre è in programma il primo ciak di un film su Leonardo Da Vinci.

(Le foto delle riprese a Castel San Felice sono tratte da Facebook)

