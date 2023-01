Lotteria Italia, l’estrazione dei biglietti vincenti: l’appuntamento con la fortuna

In Umbria

In Umbria sono stati venduti 120.120 biglietti della Lotteria Italia (+1% rispetto allo scorso anno), di cui 63.900 nella provincia di Perugia e 56.220 in quella di Terni.

Il Lazio si conferma la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti: 1.118.190, segue la Lombardia con 959.400 e la Campania con 583.840.

I biglietti venduti in Italia, regione per regione

Lazio

Sono stati 1.118.190 i biglietti venduti nel Lazio (in calo del -5,1% rispetto ai 1.178.820 venduti nella scorsa edizione), dei quali 871.430 a Roma. Seguono Frosinone (118.640), Viterbo (50.680), Latina (43.300) e Rieti (34.140).

Lombardia

Sul secondo gradino del podio delle vendite della Lotteria Italia, c’è la Lombardia, dove sono stati venduti 959.400 biglietti (-9% rispetto allo scorso anno). Spicca Milano, con 422.670 biglietti, seguita da Brescia (110.580). Ecco le vendite in tutte le province: LECCO 23.700, LODI 22.140, MONZA 64.700, CREMONA 25.700, MANTOVA 27.680, COMO 47.600, BRESCIA 110.580, BERGAMO 85.720, VARESE 73.170, SONDRIO 11.780, MILANO 422.670, PAVIA 43.960.

Campania

Chiude la top 3 delle regioni dove sono stati venduti più biglietti la Campania, con 583.840 tagliandi. Il dato è in calo del 4% rispetto allo scorso anno. Prima Napoli, con 295.280 tagliandi venduti, seguita da Salerno (127.320), Caserta (87.460), Avellino (53.660) e Benevento (20.120).

Emilia Romagna

Sul quarto gradino l’Emilia Romagna, con 540.750 biglietti venduti nell’attuale edizione della Lotteria Italia (-6,3% rispetto allo scorso anno). Solo Bologna supera i 100mila biglietti venduti (189.410). Ecco le vendite in tutte le province: REGGIO EMILIA 30.160, RIMINI 38.900, PIACENZA 33.980, PARMA 62.300, FORLI 46.420, MODENA 71.080, RAVENNA 29.900, BOLOGNA 189.410, FERRARA 38.600.

Toscana

Sono stati 408.440 i biglietti della Lotteria Italia venduti in Toscana. Il dato è in calo del -5,9% rispetto alla passata edizione. Spicca Firenze, con 137.280 biglietti venduti. Ecco le vendite in tutte le province: PISTOIA 23.620, LUCCA 38.240, PISA 37.180, AREZZO 55.840, MASSA CARRARA 13.720, LIVORNO 31.120, SIENA 41.760, FIRENZE 137.280, PRATO 12.680, GROSSETO 17.000.

Piemonte

In Piemonte sono stati venduti 386.220 biglietti (-9,7% rispetto alla passata edizione), con Torino dove sono stati staccati 219.690 tagliandi. Ecco le vendite in tutte le province: VERCELLI 15.420, ALESSANDRIA 51.400, BIELLA 7.180, NOVARA 31.750, TORINO 219.690, CUNEO 29.340, VERBANIA 10.100, ASTI 21.340.

Veneto

In Veneto sono stati venduti 381.120 biglietti, con un calo del -5,1% rispetto allo scorso anno. Al contrario delle altre regioni, non è nel capoluogo dove sono stati venduti più biglietti, ma a Verona, con 116.380 tagliandi. Segue poi Padova, con 73.700 biglietti e solo terza Venezia, con 72.360 tagliandi. Ecco le vendite in tutte le province: PADOVA 73.700, VERONA 116.380, ROVIGO 17.340, VENEZIA 72.360, BELLUNO 9.820, TREVISO 44.860, VICENZA 46.660.

Sicilia

Nell’edizione attuale della Lotteria Italia sono stati venduti 304.600 biglietti in Sicilia (-7,8% rispetto allo scorso anno). A Palermo, i tagliandi staccati sono stati 92.400. Ecco i dati nelle altre province: TRAPANI 24.740, ENNA 11.800, MESSINA 41.100, RAGUSA 15.100, AGRIGENTO 21.280, CALTANISSETTA 11.460, CATANIA 68.620, SIRACUSA 18.100.

Puglia

Sono stati 250.400 i biglietti venduti in Puglia, in calo del -5,6% rispetto allo scorso anno. Guida Bari, con 81.000 tagliandi venduti. Ecco i dati nelle altre province: LECCE 45.200,, FOGGIA 52.260, TARANTO 25.510, BRINDISI 19.810, BARLETTA 26.620.

Abruzzo

I biglietti venduti in Abruzzo sono stati 158.840 (-4,8%). Ecco i dati di tutte le province: TERAMO 35.480, L’AQUILA 47.280, PESCARA 29.080, CHIETI 47.000.

Marche

E’ stato dell’8% il calo delle vendite dei biglietti della Lotteria Italia nelle Marche. Questa edizione ha visto infatti le vendite fermarsi a 143.100 tagliandi. Ecco i dati delle province: FERMO 21.160, PESARO URBINO 34.820, MACERATA 22.860, ASCOLI PICENO 17.340, ANCONA 46.920.

Liguria

Sono stati 142.260 i biglietti venduti in Liguria (-7%). Ecco i dati delle province: IMPERIA 18.700, LA SPEZIA 18.280, SAVONA 31.540, GENOVA 73.740.

Calabria

In Calabria sono stati venduti 115.040 biglietti della Lotteria Italia. Il dato è stabile (-1,4%) rispetto alle vendite dello scorso anno. Ecco i dati per provincia: REGGIO CALABRIA 27.940, CROTONE 5.640, CATANZARO 22.620, COSENZA 51.820, VIBO VALENTIA 7.020.

Friuli Venezia Giulia

Sono stati 83.600 i biglietti della Lotteria Italia venduti in Friuli Venezia Giulia, in leggero calo (-2,5%) rispetto allo scorso anno. Ecco i dati delle province: GORIZIA 8.020, PORDENONE 16.820, UDINE 40.280, TRIESTE 18.480.

Sardegna

La vendita dei biglietti della Lotteria Italia in Sardegna è stata di 75.440 tagliandi, in controtendenza rispetto alle altre regioni, con un aumento del 10,3% rispetto ai 68mila dello scorso anno. Ecco i dati delle province: CAGLIARI 25.340, SUD SARDEGNA 11.400, SASSARI 23.000, ORISTANO 9.340, NUORO 6.360.

Trentino Alto Adige

Sono stati 65.840 i biglietti venduti in Trentino Alto Adige, anch’esso in controtendenza rispetto al dato nazionale. I biglietti venduti hanno registrato infatti un aumento del +15,3% rispetto allo scorso anno. Ecco i dati delle province: BOLZANO 25.660, TRENTO 40.180.

Basilicata

35.280 sono stati i biglietti venduti in Basilicata (-9,7%). Ecco i dati delle province: POTENZA 21.440, MATERA 13.840.

Molise

In Molise sono stati venduti 24.660 biglietti della Lotteria Italia, in calo del 12% rispetto allo scorso anno. Ecco i dati delle province: ISERNIA 5.440, CAMPOBASSO 19.220.

Valle d’Aosta

Fanalino di coda la Valle d’Aosta, dove sono stati venduti 15.080 biglietti (-2,7%).