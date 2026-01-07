 Lotteria Italia: 4 biglietti vincenti in Umbria, +14,8% tagliandi venduti - Tuttoggi.info
Lotteria Italia: 4 biglietti vincenti in Umbria, +14,8% tagliandi venduti

Sara Fratepietro

Lotteria Italia: 4 biglietti vincenti in Umbria, +14,8% tagliandi venduti

Lotteria Italia 2025, venduti in Umbria 4 biglietti vincenti di terza e quarta categoria: a Gubbio, Foligno, Terni e Fabro
Mer, 07/01/2026 - 09:32

Ben 199.300 biglietti della Lotteria Italia venduti in Umbria (il 14,8% in più rispetto allo scorso anno), ma il cuore verde d’Italia registra soltanto 4 vincite minori: una da 50mila euro e tre da 20mila, a Gubbio, Foligno, Fabro e Terni. O meglio, queste le città in cui sono stati venduti i tagliati, che potrebbero essere stati acquistati da residenti quanto da turisti.

In particolare, nella provincia di Perugia sono stati venduti 109.880 biglietti, mentre in quella di Terni 89.420. E l’Umbria registra anche uno degli autori delle 12 opere rappresentate sui tagliandi della Lotteria Italia. Per la terza volta, infatti, Luca Cisternino, autorappresentante dell’associazione Anffas Per Loro di Trevi, è stato scelto nell’ambito del progetto “Disegniamo la fortuna”, il concorso dedicato agli artisti con disabilità, promosso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Tornando ai biglietti della Lotteria Italia venduti in Umbria, tra i premi di seconda categoria, quelli da 100mila euro, a Gubbio è stato venduto il tagliando serie O numero 475636. Tre, invece, i biglietti vincenti di quarta categoria, che valgono 20mila euro. A Fabro è stato venduto il biglietto serie S numero 130035; a Foligno il tagliando serie I numero 427451; a Terni quello serie Q numero 485895.

E’ possibile consultare tutti i biglietti estratti della Lotteria 2025 cliccando qui.

Umbria | Italia | Mondo

Deboli nevicate ancora in Umbria, allerta ghiaccio per le prossime ore

