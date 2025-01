Lotteria Italia 2025, 13 biglietti vincenti in Umbria | La più fortunata è Foligno - Tuttoggi.info

Sono 13 i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 venduti in Umbria. Tra questi la tradizionale estrazione dell’Epifania ha portato il premio più ricco a Foligno, con un tagliando di Seconda Categoria (D 138065) che vale ben 100mila euro.

A seguire tra i 50 biglietti di Seconda Categoria (50 mila euro) ne sono stati estratti uno a Perugia (M 308922) e un altro a Orvieto (A 130487).

Premi di Quarta Categoria (20 mila euro) sono stati invece venduti a Bastia Umbra (G 178758), Orvieto (I 163257), Gubbio (G 284386), Nocera Umbra (F 145263), Fabro (Q 017327), Terni (G 201898 e G 348990) Castel Ritaldi (R 007176), Giove (O 325399) e Calvi dell’Umbria (B 388039).

I premi di Prima Categoria sono stati invece distribuiti in altrettante regioni. Il 1° biglietto da 5.000.000 di euro (T 173756) è stato venduto a Somaglia (LO), il 2° da 2.500.000 (T 378442) a Pesaro, il 3° da 2 milioni (G 330068) a Palermo, il 4° da 1.500.000 (G 173817) a Torino e il 5° da 1 milione (S 185025) a Dolo (VE).

In Umbria i biglietti della Lotteria Italia venduti per l’edizione 2024-2025 sono aumentati del 30,1%, rispetto allo scorso anno, dato superiore a quello medio nazionale, del +28%. In particolare – secondo i dati ufficiali – nella nostra regione sono stati venduti 173.660 tagliandi. Di questi 93.700 in provincia di Perugia, più 32,0%, e 79.960 in quella di Terni, +31%.