Lo yacht dell’anno progettato da un perugino

E’ di un’eccellenza perugina lo yacht dell’anno 2019. L’architetto perugino Stefano Tini, insieme allo staff del cantiere sanremese Permare, ha infatti ricevuto al Salone nautico di Cannes il premio per il Miglior semi custom yacht dell’anno 2019 per il nuovo modello Amer F100. A progettarlo è stato lo stesso Tini, che da 12 anni collabora con la Permare nella realizzazione di yacht e barche a motore, curandone ogni dettaglio dall’ideazione generale ai singoli particolari. Tini, peraltro, non è nuovo a simili riconoscimenti. Nel 2009, infatti, il suo Amer 116 fu premiato come Barca dell’anno al Salone Nautico internazionale di Genova, mentre mentre l’Amer 100, categoria super yacht, ha ricevuto il World most innovative Trophy nel 2016, sempre a Cannes.

Una specializzazione, quella di Tini per la nautica, nata quasi per caso e, da subito, orientata a coniugare la tradizione cantieristica navale italiana con il design contemporaneo. Un successo per l’architetto perugino da generazioni, con studi di architettura a Perugia e Firenze, che ha varcato spesso i confini nazionali.

A Tini, dunque, i complimenti dell’amministrazione comunale. “Siamo felici per questo importante risultato raggiunto da un nostro concittadino. Un’ulteriore eccellenza che porta in alto il nome di Perugia e testimonia la presenza sul nostro territorio di tanti talenti, spesso poco conosciuti, ma apprezzati a livello internazionale”.

