Lo spoletino Cristian Lolli in moto3 al Campionato Italiano con un team dal carattere mondiale - Tuttoggi

Buona la prima a Misano con l’alfiere del Cecchini Racing Team in top ten nelle prime due gare di stagione

Si torna in pista a Misano per il Campionato Italiano Velocità e anche l’Umbria partecipa con il pilota spoletino Cristian Lolli, già campione iridato classe Premoto 3 e ora al suo secondo anno nella categoria Moto3.

Il 2021 si è trasformato in un importante bagaglio di esperienze per il pilota umbro, 13esimo assoluto all’esordio di categoria, con un quarto posto come miglior risultato di stagione, siglato proprio alla primissima gara. Ottime dunque le premesse salvo poi un infortunio in una delle gare successive a compromettere il resto del campionato costringendo Lolli a non disputare alcune manche.

Il suo talento però non è passato inosservato e così a proporre un contratto al portacolori del Moto Club Spoleto per la stagione 2022 è stato Francesco Cecchini, sei volte campione del mondo di flat track e figlio d’arte. Il papà Fabrizio infatti vanta una lunghissima carriera come tecnico in MotoGp e spalla del compianto Fausto Gresini. Una nuova avventura per la famiglia Cecchini con l’esordio di Francesco come Team Manager proprio a Misano per la prima del CIV che sceglie come primo pilota il giovane umbro (appena 16enne).

Il 2022 di Lolli riparte così dal Marco Simoncelli Circuit con un programma di eventi piuttosto ricco caratterizzato da turni di prove libere, due qualifiche e due gare. Nuova moto per lui, una BeOn motorizzata 450 come impone il regolamento del CIV per calmierare costi e impatto ambientale e consentire così al talento di emergere.

Nella prima Q1 Lolli chiude con il crono 1’47.536, meglio in Q2 1’46.76, si schiera 9 in griglia di partenza, tabella valida sia per la gara di sabato che per quella di domenica. 6 i round che compongono il calendario del CIV e che si disputeranno sui circuiti più prestigiosi d’Italia e del Mondo. Dopo Misano sarà infatti la volta di Vallelunga, Mugello e Imola.

In gara 1, sabato, Lolli combatte con le difficili condizioni dell’asfalto in una wet race da soli 12 giri. Taglia il traguardo in 10 posizione. In gara 2, domenica, si migliora arrivando 8°. In campionato è 8° con 14 punti.

Un inizio di campionato sicuramente stimolante sia per Cristian che per la sua squadra. Ora testa bassa e tanto allenamento in vista del secondo round del CIV che si volgerà a Vallelunga il 7 e 8 maggio.

Foto Credit: Giorgio Panacci