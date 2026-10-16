L’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni tra le eccellenze dei Premi Europei eTwinning 2026 - Tuttoggi.info

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L’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni tra le eccellenze dei Premi Europei eTwinning 2026

Redazione

L’ITT “Allievi-Sangallo” di Terni tra le eccellenze dei Premi Europei eTwinning 2026

Ven, 16/10/2026 - 08:51

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L’eccellenza dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi-Sangallo” di Terni nell’ambito dell’innovazione didattica e della cooperazione internazionale trova un’ulteriore conferma. Il progetto “L2L: Skills for Academic Success & Future Citizenship” ha conquistato il titolo di runner-up ai Premi Europei eTwinning 2026, assegnati a Bruxelles in occasione della Conferenza Europea eTwinning.

Questo prestigioso traguardo segue il Premio Nazionale eTwinning 2025, ricevuto durante la cerimonia ufficiale svoltasi a Palermo lo scorso dicembre. Protagonisti del successo sono stati gli studenti della classe 5 BCM (anno scolastico 2025/2026), guidati dalla prof.ssa Antonella Settimi, che hanno collaborato con scuole partner di Grecia e Polonia in un percorso di apprendimento condiviso e cooperazione internazionale, sviluppando competenze digitali, pensiero critico, strategie di apprendimento avanzate e cittadinanza attiva.

Attraverso lo scambio transnazionale, i ragazzi hanno realizzato un Tool Kit digitale: una raccolta di suggerimenti, strumenti e riflessioni elaborati dagli studenti per supportare altri ragazzi nel miglioramento del metodo di studio. Temi fondamentali come la gestione del tempo, la motivazione, l’organizzazione del lavoro e le strategie per un apprendimento efficace sono stati affrontati in chiave collaborativa, trasformando l’esperienza in una concreta palestra di cittadinanza europea.

Il riconoscimento, assegnato congiuntamente dalla Commissione Europea e dall’Unità Centrale eTwinning, premia la qualità del lavoro svolto, l’efficacia della collaborazione transnazionale e il valore educativo dei materiali realizzati. Il progetto conferma inoltre il ruolo strategico di eTwinning, la più grande community online di scuole in Europa, come strumento per favorire l’innovazione didattica, il confronto tra culture diverse e lo sviluppo delle competenze linguistiche e digitali richieste ai cittadini del futuro. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Cinzia Fabrizi, esprime le sue più sentite congratulazioni alla docente, alle studentesse e agli studenti coinvolti per l’ottimo lavoro svolto e per aver portato il nome della nostra scuola così in alto in Europa.


Luogo: ITT ALLIEVI SANGALLO DI TERNI, VIALE CESARE BATTISTI, 131, TERNI, TERNI, UMBRIA

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