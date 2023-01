Lite in famiglia, donna accompagnata in una struttura protetta - Tuttoggi

È successo a Perugia, il diverbio tra marito e moglie nato per motivi di lavoro

Una lite in famiglia per questioni di lavoro degenera in uno scontro e una donna viene messa in una struttura protetta.



Qualche giorno fa gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nel centro storico di Perugia per una lite in famiglia. La richiesta d’aiuto era arrivata direttamente dalla vittima che, in lacrime, aveva chiamato la Polizia di Stato. La donna, dopo pochi minuti, aveva interrotto la comunicazione, senza fornire ulteriori riferimenti agli operatori della Sala Operativa.

Dopo essersi immediatamente attivati per geolocalizzare il telefono della signora, gli agenti hanno inviato una Volante all’indirizzo segnalato per verificare la situazione. Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente preso contatti con la donna – una cittadina straniera – che, in stato di agitazione, ha riferito di aver discusso con il marito per via della situazione lavorativa di quest’ultimo. Ha inoltre raccontato che la discussione verbale era poi degenerata e l’uomo l’aveva aggredita.