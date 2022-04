Lite in corridoio durante la ricreazione: 13enne in ospedale - Tuttoggi

Ha riportato una prognosi di dieci giorni per un trauma cranico non commotivo e una ecchimosi all’occhio con diminuzione temporanea delle capacità visiva il giovane alunno, 13 anni appena, colpito alla testa da un coetaneo bei corridoi della scuola durante la ricreazione.

Sulla vicenda, avvenuta in una scuola del perugino durante la pausa, il dirigente scolastico ha aperto un’indagine e chiesto una relazione ai docenti presenti, per capire se sia un episodio riconducibile ad atti di bullismo. Al momento i genitori del bimbo non avrebbero sporto denuncia.

La notizia è riportata dal Corriere dell’Umbria, secondo cui nei giorni scorsi, davanti alla stessa scuola, era scoppiata una zuffa tra studenti.