l’Istituto Comprensivo Spoleto2 partecipa al contest nazionale #IOLEGGO PERCHÉ - Tuttoggi

Gli alunni della classe 3a B della scuola secondaria di I grado “A.Manzoni” partecipano al contest con una lettura in pubblico

Sabato 12 novembre 2022, dalle 10:00 alle 11:00 circa, gli alunni della classe 3a B della scuola secondaria di I grado “A.Manzoni” parteciperanno al contest del progetto nazionale #ioleggoperché attraverso una lettura drammatizzata in pubblico di brani di narrativa e di poesia nell’androne e nello spazio antistante del numero civico 23 di Corso Garibaldi (accanto a Mondadori Bookstore). L’evento sarà intitolato Poirot, Potter o Prévert – La disfida dei personaggi e vedrà i ragazzi e le ragazze interpretare i loro personaggi letterari preferiti, indossandone i costumi e facendosi coinvolgere in un simpatico ma serrato confronto tra generi letterari diversi, al termine del quale scopriranno che ascoltare gli altri è davvero importante, anche nella lettura.

Il tema del contest 2022 per le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado è infatti LEGGERE PER COSTRUIRE UN MONDO PIÙ INCLUSIVO poiché i libri aiutano a crescere ed a capire meglio il mondo di oggi e la nostra società. Le scuole partecipanti all’edizione di quest’anno sono quindi chiamate a raccontare il loro punto di vista e la loro esperienza su come i libri e la lettura possano essere occasioni per aprirci al mondo, possano ispirarci nel costruire un futuro più inclusivo.